Neues Einkammer-Brandschutzglas

Die erste Charge von "Contraflam 90-1" wird in Kürze an einen Kunden auf dem deutschen Markt ausgeliefert, der die dünnen und leichten Gläser in ein Brandschutztür-System verbauen wird. "Contraflam One" mit seinem Einkammersystem setzt laut Hersteller Vetrotech einen neuen Standard für Brandschutzverglasungen: Es ist im Vergleich zu herkömmlichen Mehrkammerkonstruktionen erheblich leichter und dünner und weist einen deutlich reduzierten Anteil gebundenem Kohlenstoff auf, ohne dass die Feuerwiderstandsfähigkeit beeinträchtigt wird.

"Contraflam One steht für das unermüdliche Streben von Vetrotech nach Innovation. Das geringere Gewicht vereinfacht nicht nur die Produktion und den Einbau, sondern unterstützt auch die Ziele unserer Kunden hinsichtlich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit", sagt Christoph Mertens, Geschäftsführer der Vetrotech Saint Gobain Deutschland GmbH.