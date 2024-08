Leistungsstarke doppelschalige Fassade

Das neue Eni-Hauptquartier wurde mit dem klaren Ziel hoher Nachhaltigkeit und Energieeffizienz entwickelt und erreicht die LEED-Zertifizierung Gold (Leadership in Energy and Environmental Design). Dazu trägt auch die leistungsstarke doppelschalige Fassade bei. Inspiriert von geologischen Formationen, die sich auch in der geschichteten Form der Gebäude spiegelt, besteht die vorgelagerte Außenhülle aus mikroperforierten Blechen (55 Prozent perforiert), die aus der Struktur plastisch hervortreten. Die kupferfarbenen Metallpaneele wurden hierzu in unterschiedlicher Neigung in Tafeln organisiert. Die bläulich schimmernden Teile bestehen aus Paneelen horizontal gebohrter Dünnbleche (55 Prozent Bohrungen) unterschiedlicher Abmessungen und Neigungen.

Die eigentliche Gebäudehülle bildet eine komplexe Glasfassade, die mit hocheffizienten und teils gebogenen Sonnenschutzverglasungen von AGC Interpane ausgestattet wurde, versiegelt mit strukturellem Silikon – ein so genanntes "Structural Sealant Glazing System". In weiten Teilen der Fassaden schützen rund 17.000 Quadratmeter "Stopray Vision-60" das Gebäude mit einem g-Wert von 33 Prozent vor sommerlicher Überhitzung und reduzieren so den Bedarf für Klimatisierung. Zugleich transmittiert es hohe 59 Prozent des sichtbaren Tageslichts, für maximale Tageslichtnutzung und ganzjährig helle Räume. Die Lichtreflexion ist mit 15 Prozent nach außen und 17 Prozent nach innen relativ niedrig – dieses und die hohe Farbneutralität (Ra = 95) begünstigen den unverfälschten Ausblick. Mit einem Ug-Wert von nur 1,0 W/(m2K) schützt die Verglasung im Zweifachaufbau exzellent vor dem Auskühlen der Räume bei niedrigen Außentemperaturen.