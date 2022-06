Pilkington Brandschutz Glashandbuch 2022

Das Pilkington Brandschutz Glashandbuch wurde auch in diesem Jahr aktualisiert. Es bietet produktspezifische Informationen über die Pilkington-Brandschutzgläser, deren Einbau in geprüften Brandschutz-Systemen sowie allgemeingültige Informationen und Hinweise zum normativen Umfeld und zum Einsatz von Brandschutzglas als Bauprodukt. Damit erhalten Architekt*innen, Planer*innen und Verarbeiter*innen ein kompaktes Nachschlagewerk für die Planung und Gestaltung transparenter großzügiger Architektur unter Berücksichtigung des vorbeugenden Brandschutzes.

Pilkington-Brandschutzgläser erfüllen höchste Qualitätsansprüche und sind weltweit in über 1.000 unterschiedlichen Systemkonstruktionen verbaut. Für die sichere Planung und eine korrekte Ausführung mit Pilkington-Brandschutzgläsern werden alle Änderungen und Ergänzungen jährlich in die Neuauflage eingepflegt.

Das Brandschutz Glashandbuch 2022 ist kostenlos über den Bereich Brandschutzglas der Pilkington Austria GmbH erhältlich und kann per E-Mail unter MarketingAT@nsg.com angefordert werden. Als PDF-Datei steht es unter www.pilkington.at/downloads zur Verfügung.

(bt)