Scherben werden zu Flachglas

Durch den Kooperationsvertrag nehmen das aktive Scherben-Recycling und damit die Produktion von CO 2 reduziertem Glas bei SGG Fahrt auf. Das skandinavische Recyclingunternehmen Ragn-Sells wird zunächst vor allem in Schweden und Norwegen rückgebaute Glas-Fassaden und dort überwiegend Fenster von Abbruch- und Sanierungs-Projekten in eigenen Anlagen aufbereiten. Danach fließen die Scherben in die Produktion von Saint-Gobain Glass. Ziel ist immer eine optimierte Logistik, also die Beladung von Transportfahrzeugen in beide Richtungen.

Die ersten Projekte mit recyceltem Fassadenglas sind schon akquiriert und werden von Saint-Gobain Glass beliefert. Das größte Glasrecyclingprojekt von Saint-Gobain wurde bereits umgesetzt: Im früheren SAS-Headquarter "Gate: 01 Frösundavik" wurden die einzelnen Verglasungen demontiert, aufbereitet und so erfolgreich 50 Tonnen Glas rezykliert.