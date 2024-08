Besondere Gefahrenquellen

Besonders fatal für Vögel sind Kombinationen, hinter denen man eigentlich keine Gefahr vermuten würde – wie Glasflächen in der Nähe von Bäumen. Studien zeigen, dass die Vegetation der unmittelbaren Umgebung von Bauwerken deutlich risikosteigernd ist. Deshalb sind die Bemühungen, durch urbane Begrünungsmaßnahmen auch Lebensraum für Vögel zu schaffen, kontraproduktiv, wenn damit nicht auch Maßnahmen gegen Vogelanprall einhergehen.

Eine weitere Gefahrenquelle bilden Wasserflächen in Verbindung mit Bauwerken: Biotope, Flüsse oder Feuchtgebiete ziehen alle Arten von Vögeln an. Sowohl in deren Umgebung, aber auch in den Flugverbindungen dazwischen, kommt es zu einem erhöhten Risiko für Vögel – auch in geringen Höhen – auf transparente Hindernisse zu stoßen. "Glas wird in Bauwerken häufig mit Naturnähe assoziiert. Doch je naturnäher das Umfeld, desto problematischer werden Verglasungen. Exklusive Wohnformen und touristische Einrichtungen mit Panoramascheiben-Architektur können in entsprechender Umgebung besondere Risiken für Vögel erzeugen. Für die Abschätzung von Kollisionsrisiken müssen Fernwirkungen und Aktivitätsschwankungen über das Jahr hinweg einbezogen werden", wissen die Autor*innen der 2022 veröffentlichten Broschüre "Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht", die von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach in Zusammenarbeit mit Expert*innen aus Österreich und Deutschland herausgegeben wurde und das aktuelle, umfassende Standardwerk zum Thema darstellt.

Grundsätzlich ereignet sich der größte Teil der Vogelkollisionen bei Tageslicht in Höhe der ersten sechs Stockwerke, weil hier die Vogelaktivität am größten ist. Doch dazu kommt eine neuartige Gefährdung in der Nacht. "Eine weitere große Gefahrenquelle ist die Innenbeleuchtung, die massiv zunimmt – Stichwort Lichtverschmutzung", erklärt der österreichische Ornithologe DI Martin Rössler, der an der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf (Auring) Methoden zur Vermeidung von Vogelanprall erforscht und an der Schweizer Broschüre intensiv mitgearbeitet hat. Licht zieht Vögel an. Aus Amerika sind dramatische Beispiele bekannt, wo es zu Massenanflügen an beleuchtete Hochhäuser kam. Zudem können Zugvögel durch die künstlichen Lichtquellen von ihrem Flugweg abgebracht werden.