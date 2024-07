Wenn ein Föhnsturm ein Ganzglasgeländer prüft

Norm als wesentliches Konstruktionsmerkmal

Die Normung hat jetzt aber auch bei der Linienlagerung auf die sich rapid häufenden Glasbruchfälle reagiert, da es sich auch bei den meisten „Linienlagerungen“ in Wirklichkeit um Punkthalter-Befestigungen mit örtlichen Spannungskonzentrationen handelt. In der DIN 18008 ist als wesentliches Konstruktionsmerkmal der Einspannung bei Absturzsicherungen eine durchgehende Zwischenlage aus druckfestem Elastomer in Längsrichtung definiert. Alles andere ist nach Teil 3 (Punktförmig gelagerte Verglasungen) zu bemessen, denn durchgehend heißt: Linienlagerung.

Die Experten der SIA 2057 (s. Ksten) haben klar festgeschrieben, dass bei der Glaseinspannung der Einspannbereich statisch im Detail betrachtet werden muss, da erhöhte Bruchgefahr besteht. Spannungsspitzen sind zu vermeiden. Sollten in der als Linienlagerung deklarierten Glasbefestigung einzelne Druckpunkte meist in Form von Keilen verwendet werden, so sind diese durch eine volldynamische transiente Simulation nachzuweisen. Dabei ist es nicht entscheidend, ob es sich um Dreiecks-, Schiebe.- oder Drehkeile handelt.

Jeder der mit einem Ganzglasgeländer-Glasbruch konfrontiert war, weiß, dass ein Glasbruch natürlich von einem dieser Druckpunkte ausgeht. Damit ist der Beweis erbracht, dass die örtlichen Spannungskonzentrationen von entscheidendem Einfluss sind, was im Umkehrschluss bedeutet, dass der Glasbruch bei einer tatsächlich gleichmäßig linienförmigen Lagerung erst bei deutlich höheren Kräften passiert wäre.

Zusammenfassung

Bei einer bedenklichen Kombination, bestehend aus falscher Materialwahl durch unterschiedliche Lieferanten, unrealistische statische Grundlagen, Einsparungen bei der Ausführung und imperfekte Baustellensituationen entsteht genau ein gemeingefährliches Bauteil.

Verlassen sie sich als Planer, Bauleiter oder Ausführender steht’s auf gute Systemlösungen und seriöse Berechnungen. Qualität beruht auf Fakten, nicht auf „magischen“ Billig-Preisversprechungen. (gw)