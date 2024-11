Durchblick, Überblick und Ausblick zu haben, ist in jeder Situation ein gutes Gefühl, und eines, das mit Fassadenglas im XL-Format noch mehr an Bedeutung bekommt. Ganz gleich, ob bei Wohnbauprojekten oder Bürogebäuden, sind große Fenster, die viel Licht hereinlassen, Horizonte öffnen und die Perspektive erweitern, sehr gefragt. Einige Glashersteller haben sich unter anderem auf diese Übergrößen spezialisiert und stellen sich damit allen Herausforderungen, die damit einhergehen.

Einer dieser Hersteller ist Vandaglas Eckelt, der in den multifunktionalen Glasarten im XL-Format eine Bereicherung zeitgemäßer Architektur sieht, auch im Sinne der Gestaltungsfreiheit. So können nicht nur spektakuläre Gebäudehüllen damit gestaltet werden, sondern auch einzelne Bereiche wie Eingangssituationen, Schaufenster oder Innenverglasungen wie Raumteiler oder Wandverkleidungen. Allen gemeinsam ist die Bandbreite von Licht und Energie, die sich über die großen Glasscheiben effizient einsetzen lässt. "Bei Vandaglas Eckelt in Steyr sind wir seit 2011 in der Lage, Gläser bis zu einer Maximalabmessung von 3,21 mal 8,0 Metern zu veredeln. Mit dieser Fertigungsgröße sind wir aktuell immer noch der einzige Glasveredelungsbetrieb in Österreich, der Einzelscheiben in dieser XL-Abmessung verarbeiten kann. Standard ist 3,21 mal 6 Meter. International gibt es Verarbeiter, die Einzelscheiben bis zu 20 Metern Länge, also XXL, veredeln können", sagt Michael Gruber, internationaler Key Account bei Vandaglas Eckelt. "Zu den Spezialitäten von Eckelt zählt jedoch auch, dass wir konstruktive Glaselemente wie zum Beispiel Glasfinnen bis zu 18 Metern herstellen. Dabei werden die einzelnen Glaselemente mittels Metallverbindungen und Beschlägen bereits im Werk vormontiert und als fertiges 18-Meter-Element ausgeliefert. Bei Eckelt haben wir den großen Vorteil, dass wir Vollanbieter sind und unsere gesamte Produktpalette bestehend aus ESG, VSG und ISO in XL-Abmessungen bis zu 8 mal 3,21 Metern herstellen können."