Die Historie der HTL Mödling reicht weit zurück: Ursprünglich von Kaiser Franz Josef als Militärakademie gegründet, nahm die "Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt" nach der Gründung der Republik im Jahr 1919 mit anfangs vier technischen Abteilungen Elektrotechnik, Hoch- und Tiefbau den regulären Lehrbetrieb auf und machte bald im In- und Ausland von sich reden. Seitdem hat sich viel getan: Heute ist die Bildungseinrichtung mit 3.500 Schülern die größte Schule in Österreich. Dementsprechend umfangreich ist das Lehrangebot: So bietet die berufsbildende höhere Schule Ausbildungen in zwölf Fachrichtungen aus den Bereichen Bau, Holz, Metall und Elektrotechnik an – darunter finden sich auch die Abteilungen Innenarchitektur und Holztechnik mit einer einzigartigen Vielfalt an Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.