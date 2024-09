Alles in Bewegung

In der Ausstellung verzichten SelgasCano bewusst darauf, den Besuchern anhand von Projekten einen Einblick in ihr Schaffen zu geben, dafür vielmehr ein Stück Architektur in Form einer raumgreifenden Intervention realisieren. Ausgehend von der Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Brauerei- Gebäude installieren sie in den früheren Öffnungen der Sudkessel insgesamt acht Zylinder in unterschiedlichen Materialien und Farben, die sich auf- und abbewegen. Durch dieses„Perpetuum mobile“ verwandeln sich die bespielten Ausstellungsräume kontinuierlich und werden zu so genannten „Unstable Zones“, die den Besucher*innen ein Erlebnis für alle Sinne bieten. Gleichzeitig möchten SelgasCano mit ihrer Intervention das Bewusstsein dafür schärfen, welche Möglichkeiten die Architektur besitzt, um mit minimalen Mitteln einen Raum und damit das Leben zu verändern.