Berufsorientierung für Maturant*innen

Alternative Karrierewege aufzeigen und erfolgreich entscheiden

Mit aktuell über 100 Mangelberufen ist der Bedarf an Fachkräften in Österreich weiterhin groß. Im Zuge einer professionellen Berufsorientierung werden Jugendlichen diese Bedarfe und Branchen aufgezeigt. Eva Landrichtinger, Generalsekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, meint dazu: „Wenn junge Menschen überlegen, was sie nach der Matura machen könnten, denken wahrscheinlich nur wenige an eine Karriere im öffentlichen Dienst. Dabei gibt es für Maturant*innen viele spannende Möglichkeiten in ganz Österreich.“

Beispielsweise auch die Sektoren Handwerk und Energie stellen attraktive Möglichkeiten dar: „Unsere Ausbildung bietet eine einzigartige Kombination aus Kreativität, Handwerk, Tradition und Nachhaltigkeit. Wir fördern junge Talente“, so Ludwig Weichinger-Hieden, Landesinnungsmeister der Tischler*innen und Holzgestalter*innen.