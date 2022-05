Nach der Vorschulung reiste Breiter von Jänner bis Ende März 2022 nach Medan, um das theoretisch Gelernte in die Praxis umzusetzen und die gekauften Anlagen – von der Fräse über die Hobel- bis zur CNC-Maschine – zu implementieren. "Herausfordernd war zu vermitteln, dass die CNC-Maschine nur das kann, was man programmiert, dass man sie quasi mit Daten und Plänen füttern muss. Und da gibt es noch einiges aufzuholen, denn ein getakteter Arbeitsablauf von der Skizze über die Material- und Personalplanung bis zur Produktion, wie wir ihn kennen, ist derzeit noch nicht Usus. Im Umgang mit digitalen Tools wiederum sind uns die Indonesier durchaus voraus", erzählt Breiter. Momentan werde vor allem spontan gearbeitet und das Material – zum Großteil Massivholz – just in time besorgt. Einen getakteten Arbeitsablauf von der Skizze über die Materialbeschaffung, von der Personalplanung bis zur Produktion, gibt es derzeit noch nicht. Auch in Sachen Design ist einiges aufzuholen. Aber das Potenzial und der Wille sind groß, in tischlerische Qualität zu investieren. Bei 175 Millionen Einwohnern durchaus eine Investition, die sich auszahlen kann, denn der Nachholbedarf an Möbeln – sowohl für die Hotellerie als auch für den privaten Bereich – ist enorm. (gh)