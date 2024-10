Mit dem „Basecamp“ ist in Göttingen kürzlich ein ganz besonderes Studentenwohnheim eröffnet worden - in jeder Hinsicht ein Highlight, denn der Neubau auf dem ehemaligen Gelände einer Versicherungsgesellschaft ist bestens an Bahnhof und Universität angebunden und spielt auch optisch alle Stückerl. Damit gliedert er sich in die Familie der Basecamp-Gruppe ein, die bereits in Potsdam, Leipzig, Dortmund und einigen anderen europäischen Städten Studentenwohnheime betreibt. Der Standort Göttingen besteht aus einer sechsgeschossige Wohnanlage mit drei Häusern - ein Projekt, das die Auswahl an Wohnmöglichkeiten für rund 31.000 Studierenden in der Stadt deutlich verbessert.