Start für den Bewerb der ersten drei Lehrjahre war um 7.15 Uhr – aufgrund der im Vorfeld unbekannten Stücke gab es eine viertel Stunde länger Zeit als bisher, für jenen der Tischlereitechniker um 7.30 Uhr. Sollabgabezeit war 12 Uhr – für eine bis zu einer halben Stunde längeren Abgabe wurden 300 Punkte gutgeschrieben, bei einer verspäteten Abgabe (maximal eine halbe Stunde) wurden 300 Punkte abgezogen. Das traf vor allem die im zweiten Lehrjahr Angetretenen – sie hatten eindeutig das herausforderndste Stück zu fertigen. "Wir hatten vor Beginn 15 Minuten Zeit, gemeinsam Unklarheiten zu beseitigen, dann musste jeder für sich den Ablauf und die Stückliste vorbereiten. Das fördert die Selbständigkeit und die ist ein wichtiger Aspekt in unserem Beruf. Und dass jeder für sich arbeitet sowie das Fehlen großer Maschinen sorgen für mehr Ruhe und das wirkt sich äußerst positiv aus", so der Tiroler Landeslehrlingswart Helmuth Hehenberger, der hier stellvertretend für viele Funktionärs- und Betreuerstimmen zitiert sei, zu einigen Vorteile des neuen Modus. Und Christoph Grünwald, Landesinnungsmeister im Burgenland und davor langjähriger Lehrlingswart im Burgenland, ergänzt: "Früher war durch den Pool vieles vorgegeben, jetzt heißt es eigenständig Pläne lesen und Material planen. Aber dafür werden unsere Lehrlinge ja ausgebildet und es ist toll, dass sie das jetzt im Wettbewerb zeigen können. So gewinnt jetzt nicht mehr der oder die am besten Trainierte, sondern diejenigen, die sich der Herausforderung an genau diesem Tag am besten stellen. Deshalb ist der Bewerb unberechenbarer und spannender." Ein weiterer Vorteil: Die Fähigkeiten, die man beim Bewerb braucht, sind die, die man im "normalen" Lehrbetrieb lernt, das wochenlange Trainieren der Produktion bestimmter Stücke fällt weg. Und damit sinkt auch die Hemmschwelle sowohl für die Jugendlichen als auch für die Betriebe, sind sich die Innungsvertreter einig. Und last but not least wurde auch die Materialbeschaffung massiv vereinfacht.