"Selbst ausprobieren" war die Devise für die Jugendlichen der 3. und 4. Klassen der teilnehmenden Schulen. An 18 verschiedenen Werkstationen versuchten sich die Schüler*innen spielerisch am Sägen, Hobeln und Drechseln. Es gab aber auch interessante Einblicke in die moderne technische Ver- und Bearbeitung von Holz, wie zum Beispiel an der Laser- und CNC-Maschine. Die Fachlehrer vor Ort, Lehrer*innen von weiterführenden Schulen, ausgebildete Waldpädagog*innen sowie engagierte Unternehmer*innen der Tiroler Holzbranche standen den Schüler*innen dabei zur Seite und sorgten für einen spannenden Tag. „Olympiade“ bedeutet natürlich Wettkampf und so gab es am Ende des Tages eine Siegerehrung. Dabei erhielten die drei erstplatzierten Klassen jeweils ein Preisgeld für ihre Klassenkasse, gesponsert von der Hypo Tirol Bank. Den ersten Platz und somit 300 Euro konnte die Klasse 3d des Bundesrealgymnasium in der Au, Innsbruck für sich beanspruchen. Den zweiten Platz belegte die Klasse 3b der Mittelschule Steinach, diese erhielt 200 Euro für die Klassenkasse und den dritten Platz mit hundet Euro Preisgeld erreichten die Schüler*innen der 3a der Sport-Mittelschule Absam. "Es ist uns wichtig, unserer Jugend aufzuzeigen, wie unglaublich vielseitig der Roh- und Werkstoff Holz ist. Mit dieser Veranstaltung wollen wir den Jugendlichen einen spielerischen Zugang in die breit gefächerte Berufswelt der Forst- und Holzwirtschaft ermöglichen", so proHolz Tirol-Geschäftsführer Rüdiger Lex. (gh/proholz tirol)