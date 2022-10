Event-Tipp: Die hohe Kunst des Verkaufs lernen

Ob mit der Vertriebskoryphäe Martin Limbeck, der Kommunikationsexpertin Silvia Agha-Schantl, dem Online Marketing Strategen Florian Ilgen oder dem Digitalisierungsexperten Christian Stummeyer: Sales Excellence präsentiert als einer von Österreichs führenden Vertriebskongressen High-Level Vorträge, die in Zeiten von Teuerungswellen und Rekord-Inflation den Vertrieb in den Fokus nehmen und einen Bogen von Vertriebsführung, zu Verkaufspsychologie und zu aktuellen Sales Tools spannen.

Mit Vorträgen von Experten aus den Bereichen Vertrieb, Digitalisierung, Kommunikation und Führung richtet sich die Veranstaltung an GeschäftsführerInnen, Mitarbeitende und LeiterInnen in Verkauf und Vertrieb.

Sales Excellence Keynotes:

Die Vertriebskoryphäe MARTIN LIMBECK ist Unternehmer, Bestseller-Autor, Mitglied des BWS und Senator des EWS. Mit "Dodoland - Uns gehts zu gut" lieferte er zuletzt einen Weckruf für Gesellschaft und Wirtschaft. Als Weckruf darf man auch seinen Vortrag erwarten, der seine Gesetze des Verkaufs aufzeigt: Es geht darin um Faktoren wie klare Werte, absolute Ehrlichkeit, faire Deals und nachhaltige Beziehungen.

FLORIAN ILGEN ist führender Online Marketing Stratege. In seinem Motivational Talk aus der Kategorie illustriert er, wie sich die Möglichkeiten zur digitalen Kunden- und Mitarbeitergewinnung bestmöglich ausschöpfen lassen, automatisiert und effektiv.

Der Digitalisierungsexperte Prof. Dr. CHRISTIAN STUMMEYER zählt zu den Top 100 Excellent European Speakers. Gemeinsam mit seinem Kollegen, Business-Comedian Dr. JENS WEGMANN, Träger des begehrten CSP-Titels der NSA, präsentiert der wissenschaftliche Leiter des bayerischen KI-Forschungszentrums AININ in der Rubrik Science meets Comedy einen Vortrag zu den digitalen Entwicklungen unserer Zeit.

SILVIA AGHA-SCHANTL ist Kommunikationswissenschaftlerin, Business-Trainerin und Keynote Speakerin. 2012 wurde sie als 1. Österreicherin beim NYCIFF am Times Square in New York ausgezeichnet, 2017 belegte sie Platz 1 bei den GSA Speaker Games in Deutschland. In Ihrem Vortrag POWERWORDING / POWERSELLING vermittelt sie auf gekonnt schwungvolle Art die Basics der kraftvollen Kommunikation, der Gesprächsführung und der eigenen Positionierung innerhalb des Verkaufsprozesses.

Prof. Dr. KARL PINCZOLITS ist Verkaufsconsultant und Coach. Mit Praxiswissen aus 45 Jahren im Vertrieb und 25 Jahren Coaching-Erfahrung zum Thema Schlagzahlmanagement begeistert er sein Publikum als Vortragender kontinuierlich. In der Rubrik Führung im Vertrieb zeigt er, warum die gedankliche Basis all seiner Ansätze die Erkenntnis ist, dass Aktivitäten der Ausgangspunkt jedes Erfolgs sind.

HANNES KATZENBEISSER bringt 35 Jahre Verkaufserfahrung und mehr als 100.000 erfolgreiche Verkaufsabschlüsse auf die Waage. Seine Seminare zählen zu den bestbewerteten in Europa. In seinem Vortrag zeigt er, wie sich die 3 größten Kundenenttäuschungen vermeiden lassen, warum viele Unternehmen zwischen 30 und 70 Prozent (!) des Umsatzpotentials nicht abholen und wie jeder mit Hilfe der 52 WOW-Effekte eine animierende Kundenreise im digitalen Zeitalter selbst gestalten kann.

Das günstigste Ticket gibt es für € 149.- (Online Ticket), das Online PLUS Ticket ermöglicht die Teilnahme via Stream und einen 4-Wöchigen on-demand Zugang zu den Vorträgen. Das günstigere Präsenzticket ist das KLASSIK Ticket, daneben gibt es ein VIP Ticket, sowie das COMPANY Ticket (ab 5 Personen aus einem Unternehmen).

Kontakt für Rückfragen:

IC.Events by Interconnection Consulting

Getreidemarkt 1 / A – 1060 Wien

Mag. Nina Serfözö | Projekte / Marketing

tel.: +43 1 585 4623-73

serfoezoe@interconnectionconsulting.com

www.sales-excellence.at