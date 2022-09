Die explodierenden Energiekosten für Strom, Gas und Treibstoff betreffen die Betriebe im Gewerbe und Handwerk in drastischer Weise: Praktisch alle der überwiegend klein- und mittelständischen Unternehmen stehen vor Herausforderungen, mit denen sie so noch nie konfrontiert waren. Und das in einer Situation, die nach Jahren der Pandemie, Lockdowns und Lieferketten-Verwerfungen ohnehin finanziell angespannt war und ist. "Die Kosten haben sich für alle Betriebe vervielfacht, vielen steht das Wasser bereits bis zum Hals. Wir brauchen in dieser Notlage rasch Unterstützungen, die bei allen betroffenen Betrieben ankommen und diese Kostensteigerungen abfedern. Sie können diese nicht mehr selbst schlucken", sagt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).