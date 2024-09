Aus Alt mach Neu

Schauplatzwechsel an den idyllischen Mondsee: Dort hat das zum Teil unter Denkmalschutz stehende Café Mondsee, das heute den Namen „Apollo“ trägt, den Besitzer gewechselt, der eine Generalsanierung inklusive Wintergarten und eine Erweiterung beim Welser Architekturbüro Luger & Maul in Auftrag gab. Ziel war es, für möglichst viele Gäste für Feste und Feiern zu schaffen und zwar für das ganze Jahr. Leider kam es anders als geplant: Die Innen- und Außenwände wurde durch Erschütterungen als Folge von Bodensanierungen so sehr beschädigt, dass das Gebäude mit Genehmigung des Bundesdenkmalamtes abgetragen werden musste. Um den ursprünglichen Charakter der Stuckfassaden, Holzelemente, Kaminzimmer und so weiter wiederherstellen zu können, wurde der Altbestand davor digital vermessen. Für die Sanierung sowie für den Neubau des Seerestaurants sowie der Gästezimmer wurde die Mondseer Baufirma Jakob Ebner Baugesellschaft beauftragt. Das Unternehmen ist auf die Neuerrichtung und Instandhaltung von Seeeinbauten und seenahen Objekten spezialisiert: Baumaterialien, Bagger etc. werden, zum Beispiel mit einem speziellen Floß über das Wasser zur Baustelle gebracht.