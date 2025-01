Praxisnahe Ausbildung trifft auf Spitzenforschung

Die Gebäudetechnikstudiengänge der Hochschule Burgenland profitieren direkt von den Forschungsaktivitäten. „Unsere Studierenden arbeiten an der Schnittstelle zwischen klassischer Gebäudetechnik und künstlicher Intelligenz. Sie lernen nicht nur den aktuellen Stand der Technik kennen, sondern entwickeln bereits während des Studiums innovative Lösungen für die Herausforderungen der Energiewende“, erklärt der Studiengangsleiter. Der Masterstudiengang Gebäudetechnik und Gebäudemanagement an der Hochschule Burgenland wurde dazu kürzlich adaptiert und um diese Forschungsfelder erweitert, um auch in der Lehre modern und wegweisend zu sein.

Die hochmoderne Infrastruktur am Campus Pinkafeld, die neben modernsten Labors auch das neue KI-Reallabor umfasst, schafft optimale Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte Ausbildung. In interdisziplinären Projekten arbeiten die Studierenden bereits während ihrer Ausbildung an realen Fragestellungen und entwickeln praxistaugliche Lösungen für die Wirtschaft.