Großes Trara im TamTam

Le Big TamTam stellt als erlebnisorientierter Foodcourt einen Meilenstein in der Evolution großstädtischer Foodmärkte dar. Seit Jahren erfreuen sich Foodmärkte in Europas Metropolen zunehmender Beliebtheit, da sie das Flair authentischer, hausgemachter Küche, zubereitet von lokalen Köchen, zurück in die oft von Systemgastronomie dominierten Innenstädte bringen. Dabei geht Le Big TamTam mit seinem speziellen Konzept einen großen Schritt weiter als die übliche Ansammlung von Food-Ständen auf einem Marktplatz. Denn kuratiertes, auf die Sinneserfahrung ausgerichtetes Design in allen Details, dazu die Storytelling-Designelemente und legendäre Gastronom*innen aus Hamburg prägen nicht nur die Qualität der Küche, sondern auch ihre authentische Stimmung. Diese strahlt in die Community-Sitzbereiche des strahlenförmig und in Farbsegmente unterteilten Raumes unter der zentralen gläsernen Kuppel aus, in der man über eine schmale, steile – man möchte fast sagen „Showtreppe“ – und an opulenten Pflanzringen vorbei zu einer kleinen Kupferkapsel hinaufgelangt, die an ein Leuchtturmhäuschen erinnert. Oben angekommen, erweist sich die Kapsel als gemütliche Ecke mit runder Turmsitzbank mit Tisch. Hier hat man den besten Blick über den Markt und das lebendige Treiben. Auch die kleinste Bar Hamburgs ist Teil des „experience“-orientierten Storytellings.