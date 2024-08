Hightech am stillen Örtchen

Von Vorbehalten und Hürden

Wie kommt es, dass eine an sich überzeugende Technik, die in Hinblick auf Hygiene und ökologische Aspekte punktet, am europäischen Markt noch nicht so recht greifen will? Es sind verschiedene Vorbehalte, die vor dem Kauf zurückschrecken lassen. Die Industrievertreter sind sich einig: Änderungen von Gewohnheiten sind schwierig, viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass die Reinigung mit Wasser viel effizienter und angenehmer ist, Dusch-WCs sind in der Anschaffung teurer als herkömmliche Toiletten, die Installation erfordert oft zusätzliche Sanitär- und Elektroarbeiten, dazu kommt, dass Toilettenhygiene in unseren Breiten nach wie vor ein Tabuthema ist. „Es braucht eine gute und objektive Kommunikation und Beratung, die die unbegründete Scheu vor dem Produkt nimmt“, diese Aussage von Andrea Leifert auf die Frage, wie die Hürden zunehmen seien, wird von den Mitbewerbern bestätigt.