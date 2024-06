Wie seine Fachkollegen sieht auch er zwar einen generellen Trend zu ökologischen und nachhaltigen Produkten, die Nachfrage bewege sich allerdings vor allem im Bereich Holzschutz nach wie vor auf einem relativ niedrigen Niveau. „Während man bei öffentlichen Bauprojekten zunehmend nachhaltige Materialien einfordert, werden bei privaten Bau- und Renovierungsprodukten – abgesehen von speziellen Projekten wie zum Beispiel Kinderspielgeräte oder Hundehütten – nach wie vor in der Regel konventionelle Beschichtungen verarbeitet – nicht zuletzt aufgrund von bedauerlicherweise nach wie vor bestehenden Vorurteilen, was die Qualität ökologischer Produkte betrifft. Diese Befürchtungen sind jedoch in der Regel vollkommen unbegründet“, räumt Ringler ein. „In unserem Sortiment bieten wir Holzbeschichtungen für jeden Anwendungsbereich, die sowohl hinsichtlich ihrer Umwelteigenschaften als auch hinsichtlich Qualität und Verarbeitungsfreundlichkeit höchstes Niveau erreichen.“

Jedoch gelte es zu differenzieren, was mit Begriffen wie „ökologisch“, „nachhaltig“ oder auch „biobasiert“ eigentlich gemeint ist. Es gibt mittlerweile ausgewählte Produkte wie zum Beispiel die wasserbasierte Holzbeschichtung Pullex Aqua-Terra von Adler, die auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt wird. Dadurch kann eine erhebliche Menge an fossilen Rohstoffen eingespart werden. Deutlich wichtiger sei aber das verwendete Lösemittel: Für die Herstellung konventioneller, lösemittelbasierter Holzschutzlasuren werden große Mengen an Erdöl benötigt, Darüber hinaus werden in der Verarbeitung klima- und umweltschädliche VOC-Emissionen freigesetzt. „Wasserbasierte Beschichtungen sind eine nachhaltige Alternative und bieten bei richtiger Verarbeitung absolut gleichwertige Qualität. Der einzige Unterschied in der Verarbeitung ist, dass wasserbasierte Lasuren empfindlicher in Bezug auf Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit sind und im Idealfall bei Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 40 bis 80 Prozent verarbeitet werden sollten.“ Ein anderer Aspekt seien biozide Wirkstoffe, die in Form von Holz- oder Filmschutzmitteln in vielen Beschichtungen für den Außenbereich enthalten sind. „Diese Wirkstoffe bieten Schutz vor holzzerstörenden Organismen respektive vor Algen und Pilzen und verlängern die Lebensdauer des Holzes wesentlich.“

Und die Zukunft? „Der Trend wird mit Sicherheit weiter in Richtung ökologischer Beschichtungen gehen, um den nachhaltigen, nachwachsenden Rohstoff Holz entsprechend zu schützen und zu veredeln. Auch wasserbasierte Holzschutzlasuren werden einen immer höheren Stellenwert erlangen. Eine wichtige Rolle spielen dabei effiziente Produkte, die rationell und vielseitig verarbeitet werden können und langanhaltenden Schutz gewährleisten. Ein weiteres sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns in unserer Forschung & Entwicklung intensiv beschäftigen, sind neue, biobasierte Ansätze für den Holzschutz. Darüber hinaus gilt es in enger Abstimmung mit dem Gesetzgeber neue Wege zu entwickeln, um ein Recycling von beschichtetem Altholz zu ermöglichen und so neue Ansätze für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu etablieren.“