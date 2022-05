Tag der offenen Tür

Am 11. Juni kann man sich von 9 bis 15 Uhr beim Tag der offenen Tür über das Ausbildungsangebot des Holztechnikums Kuchl informieren und unter anderem auch diese Ergebnisse der Abschluss- und Diplomarbeiten begutachten. Denn wer sich für Holz interessiert, ist am Holztechnikum Kuchl (HTL, FS, Internat) genau richtig. Die Gäste erhalten einen Einblick in den realen Schulalltag und können den Einschnitt auf der Bandsäge und am Gatter besichtigen. Die Schülerinnen und Schüler produzieren in der Tischlerei beziehungsweise in der CNC-Fertigung Werkstücke. Die HTK-Schülerinnen und Schüler begleiten die Führungen durch Schule, Werkstätte, Turnhalle, Labor und Internat. Das Highlight ist, dass die Besucher*innen selbst in der Werkstätte mitarbeiten können. Um das leibliche Wohl der Gäste kümmern sich das Team der Schulküche und die dritten Klassen mit einem Buffet. Auch die HTK Wood Brass Combo wird einige Stücke spielen. Aufnahmevoraussetzungen für das Holztechnikum Kuchl (HTL und Fachschule) sind Interesse am Werkstoff Holz und ein positiver Abschluss der 8. Schulstufe.