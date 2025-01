Das Café Prückel hat seit der nahtlosen Übernahme durch das Betreiberteam rund um Hauptgesellschafter JP Immobilien mit Daniel Jelitzka und Reza Akhavan bewiesen, dass es geblieben ist, was es immer war: Ein Kaffeehaus mit Kultstatus, lebendiger Teil der Wiener Kaffeehauskultur und ein einzigartiger Ort des Wohlfühlens mit unverwechselbarem Ambiente. Entsprechend der großen Tradition des Café Prückel geht man sorgsam mit dem historischen Erbe um und achtet behutsam darauf, seinen typischen Charme in vollem Umfang zu erhalten. Aktuell wurde eine kurze Sommerpause genutzt, um notwendige Adaptierungen inklusive neuem Innenanstrich sowie Renovierung und Neubezug der Polstermöbel – mit Stoffen, die sich ganz am Original orientieren – umzusetzen. Für die behutsame Gestaltung zeichnet der österreichische Architekt und Designer Gregor Eichinger verantwortlich, der sich bereits mit einer Reihe von Lokalgestaltungen, u.a. in Wien, einen Namen gemacht hat. Eichinger Offices fungiert unter seiner Federführung mit einem maßgeschneiderten Gesamtkonzept als ausführendes Architekturbüro. Jetzt präsentiert sich das Café Prückel mit seinem einzigartigen Flair strahlender als je zuvor.