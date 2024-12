Modernisierung der Landesberufsschule Knittelfeld

Aktuell werden am Pilotgebäude in Knittelfeld umfassende Sanierungsarbeiten durchgeführt. Ziel ist es, ein typisches Schulgebäude aus den 1980er Jahren innerhalb kurzer Zeit in ein modernes, energieeffizientes und nachhaltiges Vorzeigeprojekt zu transformieren. Die LBS wird dabei sowohl bau- als auch haustechnisch modernisiert. Das aus 17 Partner*innen bestehende Renvelope-Team wird von der steirischen Forschungseinrichtung AEE – Institut für Nachhaltige Technologien geleitet. Die Projektfinanzierung erfolgt vom Klima- und Energiefonds im Rahmen des Programms Vorzeigeregion Energie (Green Energy Lab).