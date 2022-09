Nach zwei Jahren der Distanz kehrt die imm cologne zurück, die Veranstalterin passt ihr Konzept für das Jahr 2023 allerdings "an die Herausforderungen eines sich verändernden Marktes an und stellt sich neu auf. Im Dialog mit den Partner*innen wurde festgelegt, dass die internationale Einrichtungsmesse für die Veranstaltung 2023 einmalig einen neuen Termin erhält", heißt es von Seiten der Koelnmesse. Die "Spring Edition" findet vom 4. bis 7. Juni 2023, von Sonntag bis Mittwoch statt, dabei konzentriert man sich auf das Fachpublikum. Endverbraucher*innen werden allerdings die Möglichkeit erhalten, die Messe auf Einladung zu besuchen. Das Thema Küche wird für 2023 in die imm Spring Edition integriert. Gleichzeitig ist geplant, die Stadt als Location stärker in das Eventprogramm einzubeziehen. "Die Spring Edition steht als Synonym für Aufbruch. Die imm cologne will auf diesem Weg motivieren, zeigen, wie sie Neues ausprobiert und ausgetretene Pfade verlässt", erläutert Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse, den Namen und wofür er steht. "Zudem schaffen wir mit dem Termin im Juni Planungssicherheit für unsere Partner*innen." Der zweite Schritt zur Neuaufstellung wird im Sommer 2023 erfolgen – dann wird der zukünftige Termin der imm cologne und der Living Kitchen festgelegt. (gh)