Nachhaltig durch die Stadt cruisen

Michael Diekers baut nachhaltige (Skate)Boards, unterstützt wird er dabei von Miriam Karner und Harald Leitner. Vertrieben werden die Bretter, made in Graz, unter der Marke Häng Luis, coole Vintage wie auch Faire Bio Mode gibt es unter diesem Label zudem auch zu kaufen. Diekers, der selbst aus der Skaterszene kommt, hat sich schon immer für die Herstellung seines bevorzugten Sportgeräts interessiert. Den Ausschlag, es selbst zu versuchen, gab ein erstes Reinschnuppern bei einem Boardbauer in Kufstein, das "Lust auf mehr" machte. So richtete der Steirer 2020 in der eigenen Wohnung eine Pressstation ein und startete mit der Produktion: "Wir haben mit einem selbst gefrästen Negativ aus Styropor gearbeitet. Konkret wurde das Furnier verleimt, auf das Negativ gebunden, in einen provisorischen Press-Sack gegeben und mit Kautschuk abgedichtet. Dann habe ich die Luft mit dem Staubsauger abgesaugt und die verbleibende Luft, um ein vollständiges Vakuum zu erreichen, mit einer Weinpumpe herausgesaugt", beschreibt Diekers das Verfahren.