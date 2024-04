Neuer Direktor für Holzbearbeitung bei SCM

Pietro Gheller wurde 1976 in Vicenza geboren, besuchte 1997 das International Business Program an der Stockholm School of Economics und schloss 1999 sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Mailänder Bocconi-Universität ab.

Während seiner beruflichen Laufbahn seit dem Jahr 2000 war Gheller als strategischer Berater sowie in geschäftsführenden Funktionen in den Bereichen Vertrieb, kommerzielles Marketing und Supply Chain für globale Handelskonzerne in Italien und im Ausland in den Sektoren Fast Moving Consumer Goods, Durable Goods und Industrial Machinery tätig.

Seit 2019 ist er bei der SCM Group als Direktor Sales & Markets für den Geschäftsbereich Holz verantwortlich. In dieser Funktion war er für die Leitung und die strategische Ausrichtung der mehr als 20 Niederlassungen der Gruppe sowie für das gesamte operative Vertriebsnetz in Italien und im Ausland zuständig.

Unter seiner kaufmännischen Leitung verstärkte SCM seine direkte Präsenz in Schlüsselmärkten durch die Eröffnung neuer Standorte in der Türkei, Indien, Südostasien und auf dem Balkan und ging neue strategische Geschäftspartnerschaften im Bereich Holzverarbeitungssysteme ein, wie zum Beispiel mit dem schwedischen Unternehmen Randek AB.

Im Jahr 2022 wurde Gheller Direktor Products & Markets bei SCM und übernahm auch die Leitung der Business Units sowie der verschiedenen Technologien, die das breit gefächerte Angebot der Gruppe für die gesamte Branche des Holzbaus umfassen.

Seit dem 11. April ist er Direktor des Business Units Wood Division. Neben der Technologie- und Geschäftsentwicklung ist er nun auch für die Leitung der Bereiche Produktion und Customer Care zuständig.