Österreich setzt auf Solar: Neuer Schub für Photovoltaik

Ein neuer Bundesländervergleich zeigt, dass die Flächenbundesländer Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark an der Spitze des PV-Ausbaus stehen. Doch um das ambitionierte Ziel von 21 GWp bis 2030 zu erreichen, ist noch viel zu tun. Der neu vorgestellte PV-Dashboard des Bundesverbandes Photovoltaic Austria (PV Austria) bietet erstmals eine detaillierte Übersicht über den aktuellen PV-Ausbau in Österreich und den einzelnen Bundesländern. Die Daten zeigen, dass Niederösterreich mit einem Zubau von 562 Megawatt (MW) im Jahr 2023 führt. Oberösterreich und die Steiermark folgen dicht dahinter mit jeweils 521 MW. Trotz dieser Erfolge sind erst 30 Prozent der benötigten PV-Leistung für 2030 installiert.

"Der Photovoltaik-Boom des letzten Jahres hat gezeigt, was möglich ist", erklärt Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria. "Jetzt müssen die Bundesländer aktiv werden, um den notwendigen Zielpfad einzuschlagen. Leere Gesetzesentwürfe, wie das Tiroler Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, bringen nicht die dringend notwendigen Verbesserungen. Was es für eine moderne Strominfrastruktur braucht, ist der Beschluss des E-Wirtschaftsgesetzes (ElWG)."