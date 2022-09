Oldie but Goldie

Umdenken beim Pensionsantrittsalter

Zusätzlich zu diesen Herausforderungen sieht Reiter auch das aktuelle Pensionsantrittsalter als wesentliches Grundproblem: "Die Altersentwicklung zeigt folgendes Bild: Wir Menschen werden statistisch gesehen pro Jahr drei Monate älter. Damit sich eine Versorgung aus volkswirtschaftlicher Sicht ausgeht, müssen wir deshalb zwingend das Pensionsantrittsalter heben. 70 wird das Alter sein, in dem wir frühestens in Pension gehen können", erklärt er. Aber was bedeutet das fürs Handwerk – dort, wo die körperliche Belastung höher ist als in anderen Berufen? "Um die psychische und physische Gesundheit zu fördern, braucht es griffige Gesundheitsprogramme, die vorbeugend wirken und Bewusstsein schaffen." So genannte Corporate Health Programme seien gefragt, um Mitarbeiter*innen zu stärken. Dabei werde es in Zukunft ganz stark in Richtung Prävention gehen. Und im Gegensatz zu der älteren Generation seien es die Jungen, die das ganz bewusst einfordern würden. Ans Runterschrauben sollte man hingegen eher in Teilschritten denken, so der Experte: "Die ältere Generation kann vor allem durch flexible Arbeitsmodelle länger im Beruf stehen – und schließlich ganz langsam ausgleiten" Und es liege an den Unternehmen, genau diese Parameter stärker in den Focus zu rücken. So werden Betriebe lernen müssen, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter temporär andere Bedürfnisse hat, die es zu berücksichtigen gilt. "Und wir alle werden lernen müssen, dass unsere Arbeitswelt keine Roadmap ist, die die nächsten vierzig Jahre gleich bleibt", so Andreas Reiter zum nötigen Umdenken.