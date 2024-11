Von wegen grün

Weiß die Fassade, braun – ja, braun! – die Fenster: So lautete die Vorgabe. Denn in den vergangenen zehn Jahren wurde das Schleusengebäude genauestens untersucht und das historische Erscheinungsbild gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt rekonstruiert. Dabei bestätigte sich, dass Otto Wagner das Gebäude monochrom weiß errichtete, während die Fenster braun gestrichen waren. So wurde die Farbgestaltung des Gebäude wieder exakt in den Zustand zurückversetzt, wie sie Otto Wagner in den Jahren 1898/99 geplant und auch umgesetzt hatte. Aus diesem Grund erstrahlen die in grün gehaltenen Elemente nach der Sanierung wieder in Weiß. Außerdem galt es, die historischen Fenster in ihrer Teilung wiederherzustellen. Die ursprünglichen Verblechungen wurden nach historischem Vorbild mit den kleinen, zarten Nasen und dem geringen Vorsprung rekonstruiert und damit anders, als man es heute ausführen würde.