Das Malerhandwerk hat längst den Schritt in die Arbeitswelt 4.0 gemacht und sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Fortschritt beschränkt sich dabei nicht mehr nur auf Forschungslabore, sondern ist direkt auf der Baustelle spürbar. Technologien wie Robotik und KI prägen zunehmend die Arbeitsweisen und eröffnen neue Möglichkeiten. „Die Digitalisierung hat unser Handwerk nachhaltig verändert. Robotik und KI bieten nicht nur Effizienzgewinne, sondern eröffnen völlig neue Arbeitsweisen“, betont Silvio Bucher, AkzoNobel Marketing Director, in seinem Impulsvortrag. Genau diesen Themen widmete sich der Powerday 2024 der Sikkens Akademie, ein Gemeinschaftsprojekt der AkzoNobel Marken Sikkens und Herbol. Er fand am 28. November in der ehemaligen Goldpunkt-Schuhfabrik in Berlin statt – einem denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahr 1899 im lebendigen Stadtteil Prenzlauer Berg.