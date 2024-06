Green Deal gefordert

Ein besonders schmerzhafter Dorn im Auge ist dem Fachverband die sogenannte „Entwaldungs-Verordnung“ (EUDR). Das Ansinnen, die globale Entwaldung aufzuhalten werde zwar unterstützt. Aber: „Das grundlegende Problem der EUDR ist, dass sie gemessen am Bürokratieaufwand keinen Mehrwert bringt“, so Obann Jöbstl. „Die EUDR gilt nicht nur für den Import in die EU, sondern zusätzlich für Herstellung und Handel innerhalb der EU. Die Entwaldung umfangreicher Flächen findet auf anderen Kontinenten statt, nicht in Österreich oder Europa.“

Die heimischen Betriebe würden sich aber ohnehin mit Holz aus Österreich oder den angrenzenden Nachbarländern versorgen. Vom nächsten EU-Parlament

und der neuen EU-Kommission erwartet sich der Fachverband einen „Green Deal mit der Wertschöpfungskette Holz“.

Eine positive Meldung gab es dann doch noch: So ist Österreich trotz des schwierigen Marktumfeldes nach wie vor der viertgrößte Produzent von Nadelschnittholz in Europa - mit einer Produktionsmenge von 9,4 Millionen m3.