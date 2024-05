„SkillsAustria hat sich nicht nur als österreichweite Bewegung etabliert, die den Stellenwert der beruflichen Ausbildung an die Spitze bringt, sondern auch als zentraler Akteur, der nachhaltige Veränderungen in der Wahrnehmung und Wertschätzung der Berufsausbildung bewirkt. Der außergewöhnliche Anstieg unseres Werbewerts verdeutlicht den tiefgreifenden Einfluss der Erfolge unserer Fachkräfte auf die öffentliche Meinung und in der Folge auch auf die politische Agenda. Dieser Erfolg ist ein direktes Ergebnis langjähriger Anstrengungen sowie der breiten Unterstützung durch unsere Partner und Stakeholder. Unser Ziel für das kommende Jahr ist es, diesen positiven Trend fortzusetzen, indem wir die Qualität und Reichweite unserer Initiativen weiter steigern und noch mehr junge Menschen für eine Karriere in Fachberufen begeistern.“ Für ihn besonders relevant: Immer mehr Unternehmen würden nationale wie auch internationale Berufsbewerbe als Plattform nutzen, „um die eigene Arbeitgebermarke zu stärken“.