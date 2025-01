Erneut gewonnen Thomsit ist „Marke des Jahrhunderts“

Auszeichnung Von: Redaktion Color

Sika Handel Bau gibt bekannt, dass die renommierte Verlagsgruppe „Die Zeit“ die Handelsmarke Thomsit vor Kurzem zum wiederholten Mal als „Marke des Jahrhunderts“ prämiert hat. Am 29. November erfolgte die offizielle Verleihung der Urkunde im feierlichen Rahmen in Berlin. Die Auszeichnung „Deutsche Standards – Marken des Jahrhunderts“ definiert das Who-is-who der deutschen Wirtschaft. Der Verlag würdigt damit Thomsit als die deutschlandweit branchenführende Marke in der Fußbodentechnik.