Open Innovation

"Was mich auszeichnet sind meine Leidenschaft für Innovation und mein Bestreben, Dinge − auch wenn sie bereits sehr gut sind − kontinuierlich zu verbessern, um noch leistungsfähigere Zerkleinerungslösungen zu entwickeln", so Scheiflinger-Ehrenwerth in einer Aussendung des Unternehmens. "Ich bin ein Vertreter des Open-Innovation-Konzepts: Wenn wir unterschiedliche Kundinnen und Kunden und deren Erfahrungen schon frühzeitig einbeziehen, entwickeln wir noch bessere Maschinen und smartere Produkte."