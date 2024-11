Farbfetischisten, die sich gern mit einer bestimmten Farbe umgeben oder sich schwer entscheiden können, waren mit dem so genannten „Colour Drenching“, einem „Durchtränken“ eines Raums inklusive Decke, Holzverkleidungen, Sesselleisten und Co. mit einer Farbe, bestens beraten. Alles schön und gut, aber auf die Dauer dann vielleicht doch ein bisschen langweilig. Mit dem so genannten „Double Drenching“ führt Little Greene nun eine Technik ein, bei der verwandte Farben zum Einsatz kommen. Gleicher Farbton, nur viel cooler.

Vorbei mit "More of the Same"