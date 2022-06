Der langjährige METALL Chefredakteur Gerhard Rainer leitet mit der Stabübergabe an seine Kollegin Yoko Rödel seine Nachfolge ein. Er bleibt weiterhin als Fachredakteur im Redaktionsteam von METALL und dem gleichnamigen Ressort im Online-Portal Handwerk+Bau tätig. Beim Wirtschaftsverlag ist man überzeugt, damit eine optimale Lösung für die Zukunft des Branchenfachmagazins und offiziellen Organes der Bundesinnung gefunden zu haben. Mit Yoko Rödel übernimmt eine vielseitige Fachjournalistin das Ruder, die den Leser*innen von Handwerk+Bau bereits bestens bekannt ist. Sie war in den letzten Jahren unter anderem bei den Medien Architektur- und Bau-FORUM und dem Tischler Journal als Fachjournalistin tätig und hat im Online-Portal Handwerk+Bau in fast allen Ressorts mitgearbeitet. "Der Metall-Branche mit all ihren Facetten ein spannendes Magazin zu bieten, ist für mich, gemeinsam im Team mit Gerhard Rainer, eine ganz tolle Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.", so Yoko Rödel zu ihrer Ernennung als Chefredakteurin.