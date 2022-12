2N: Smarte Sprechanlagen für Wien-Neubau

Das "Haus Benedikt" in der Wiener Zieglergasse bietet einige smarte Lösungen - unter anderem Internetfähige Sprechanlagen des Herstellers 2N, die in die Smart-Home-App der steirischen Firma evon integriert sind. Dies soll dem Komfort und der Sicherheit der Bewohner*innen dienen.

Die Integration der Sprechanlage in die evon Smart-Home-App ermöglicht die Fernverwaltung der Zugangskontrolle. So können Bewohner*innen sich via Smartphone mit anklingelnden Personen informieren lassen, Audiogespräche mit diesen führen, und ihnen ggf. die Haustüre öffnen. Die Tür verriegelt sich danach automatisch wieder. Wer an Wohnungstüren klingelt, um festzustellen, ob jemand zuhause ist, kann so leicht ausgetrickst werden. Zudem können Fotos und Videos des Eingangsbereichs aufgenommen und über die App abgerufen werden.