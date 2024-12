Der Trend zur Energieautarkie eröffnet dem Gewerbe Chancen

Für den Betrieb der Wärmepumpe sei allerdings Strom erforderlich. Diesen Strom könne aber eine Photovoltaik-Anlage auf nachhaltige Weise produzieren und bereitstellen, wodurch zudem die Betriebskosten signifikant gesenkt und der Eigenverbrauch optimiert werde.

In der praktischen Umsetzung würden sich allerdings vielfältige Herausforderungen ergeben. So produzieren PV-Anlagen Energie hauptsächlich während der Sonnenstunden, wohingegen der Wärmebedarf zumeist eher in den Abend- und Nachtstunden sowie an bewölkten Tagen besteht. „Um diese Diskrepanz zu überbrücken, ist der Einsatz smarter Regelungen, wie beispielsweise des ‚Energymanagers‘ von Hoval, unerlässlich. Dieser ermöglicht es, überschüssige Energie zu speichern und den Energiefluss effizient zu steuern, wenn laut Wettervorhersage ein Stromüberschuss prognostiziert wird“, unterstreicht Alexander Dörfler, ebenfalls Produktmanager bei Hoval.

Herausforderungen für Installateure

Für Installateur*innen würden sich zudem nicht selten Herausforderungen bei der Umsetzung solcher Systeme ergeben. „Eine der größten Hürden besteht in der komplexen Planung der Anlagen. Die verschiedenen Systeme – Wärmepumpe, PV und Solarthermie – müssen exakt auf den individuellen Energiebedarf des Gebäudes abgestimmt werden, um maximale Effizienz zu erzielen. Die Integration in bestehende Heiz- und Energiesysteme ist besonders bei Sanierungsprojekten eine anspruchsvolle Aufgabe.“

Grundvoraussetzungen

Gerade die Gesamtprojektumsetzung stellt für Installateur*innen eine große Herausforderung dar, vor allem die Frage, ob die Bedingungen im Haus überhaupt gegeben sind. „Das betrifft beispielsweise den Zählerkasten. Denn sobald in diesen eingegriffen wird, muss dieser gegebenenfalls umgebaut und an die aktuellen technischen Rahmenbedingungen angepasst werden“, unterstreicht Philipp Poandl, Projektmanager Wärmepumpen bei Vaillant Group Austria.

Installateur*innen müssten in der Planung darauf achten, Wärmepumpe und Photovoltaik optimal zu dimensionieren. „Hier sind Autarkiegrad und Rentabilität als Schlüsselfaktoren zu nennen.“ Auch Schnittstellen zwischen Wärmepumpe und PV gelte es zu beachten. „Hier ist technisch vieles möglich, aber der Funktionsumfang von vorhandenen Produkten am Markt ist natürlich unterschiedlich.“ Seitens der Installateur*innen sei „sicherlich Aufklärungsarbeit zu leisten, wenn es um die konsequente und umfängliche Beratung“ der Kund*innen gehe. „Die Herausforderung in der Planung mit Solarthermie durch den Installateur bezieht sich auf die Flexibilität. Denn hier liegt der Fokus auf Warmwasser, PV ist weitreichender. Die PV-Module liefern nicht nur Strom für Warmwasser, sondern es werden auch andere Geräte mit Elektrizität versorgt.“

Chancen für die Branche

Auch wenn die Herausforderungen hoch seien, für Installationsbetriebe biete die Kombination von PV, Solarthermie und WP viele Chancen, etwa „erhöhtes Umsatzvolumen und gute Planbarkeit“, wie Peter Schützenhöfer, Produktmanager Photovoltaik bei Vaillant Group Austria, betont. „Somit steht Endkund*innen ein einzelner Ansprechpartner zur Verfügung. Die Kombination von Wärmepumpe und PV ist eine zukunftssichere Lösung, die einen Teil zur Wärmewende beitragen kann. Vaillant bietet ein breites Portfolio für einen nachhaltigen Haushalt.“