Energytalk: Cradle-to-Cradle-Ansatz im Fokus

"Es braucht ein verstärktes Bewusstsein für Stoffkreisläufe und Life-Cycle-Management in der Bauwirtschaft, um die Branche zukunftsorientiert auszurichten. Aus diesem Grund stellten wir beim diesem energytalk Cradle-to-Cradle-Ansätze für ein nachhaltiges Bauen in den Fokus", so die Veranstalter Robert Pichler (TBH Ingenieur GmbH) und Johannes Huber-Grabenwarter (Odörfer Haustechnik KG). Bei der Veranstaltung wurde Cradle to Cradle als Lösungsansatz für Materialengpässe beleuchtet und ein Pionierprojekt, welches dem Ansatz "Adaptive Reuse" folgt, vorgestellt.

"Adaptive Reuse", folgt dem Grundsatz, Bestand umzunutzen und etwaige Nachteile in Vorteile zu verwandeln, anstatt bestehende Gebäude abzureißen. Als Beispiel fungierte das Handelszentrum 16 in Bergheim. "Im Handelszentrum sind 65.000 Tonnen Stahlbeton als graue Energie gespeichert, bei deren Herstellung über 8.600 Tonnen CO2 in die Atmosphäre emittiert wurden", erklärte Christian Kircher, Geschäftsführer bei smartvoll Architekten ZT KG. Der Bestand wurde umgebaut, um das volle Potential für eine vielfältige Nutzung, etwa für Büroräume, Gastronomie, Sportstätten und produzierende Unternehmen, auszuschöpfen. Dadurch werden neue Lebensräume mit geringem Materialaufwand und mit geringerer Umweltbelastung geschaffen. Um solche Projekte in Zukunft zu forcieren, ist jedoch die Zusammenarbeit relevanter Akteur*innen, wie Architekturbüros, Bauherrn, Baufirmen aber auch politische Entscheidungsträger*innen, gefragt.