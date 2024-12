Hydraulischer Abgleich für gleichmäßig verteilte Wärme

Vor allem für Installationsbetriebe ist dies ein echter Wettbewerbsvorteil. Ein wichtiger Vorteil dabei ist unter anderem die Schnelligkeit und Effizienz digitaler Lösungen. Ein manueller hydraulischer Abgleich ist üblicherweise sehr zeitintensiv und erfordert oft mehrere Durchgänge, bis die optimale Einstellung gefunden wird. Digitale Geräte hingegen messen Durchfluss und Temperatur in Echtzeit und ermöglichen Anpassungen innerhalb weniger Minuten. Somit kann beispielsweise ein digitaler Abgleich an einer Zehn-Raum-Anlage durch integrierte Software innerhalb eines halben Tages erfolgen, während ein manueller Abgleich häufig länger als einen Tag dauert.

Durch den Einsatz digitaler Messsysteme und Apps wird zudem der Abgleich dokumentiert. Kund*innen können die Anpassungen nachvollziehen und erhalten einen Nachweis für die korrekte Durchführung. Dies ist nicht nur vertrauensfördernd, sondern zudem auch wichtig für die Beantragung von Fördermitteln. Daneben lassen sich digitale Systeme auch problemlos in moderne Smart-Home-Umgebungen integrieren, die zunehmend gefragt sind. Kunden, die beispielsweise eine Heizungssteuerung über eine Smart-Home-App bevorzugen, können von diesen Systemen profitieren. Die Integration ermöglicht überdies eine automatisierte Nachjustierung, falls sich der Bedarf im Haus ändert.

Zusätzlicher Vorteil ist außerdem, dass digitale Abgleichsysteme frühzeitig Anomalien erkennen und potenzielle Störungen melden können. Dadurch können Installateur*innen Wartungseinsätze vorausplanen und Störungen proaktiv beheben, noch bevor Kund*innen kalte Räume überhaupt bemerken. Auch der Verkauf digitaler Systeme als Erweiterung zum hydraulischen Abgleich bietet Installationsbetrieben eine zusätzliche Umsatzquelle. Ein einfacher hydraulischer Abgleich kann für den Kunden in ein größeres Projekt integriert werden, das beispielsweise die Installation eines modernen Heizsystems oder die Erweiterung durch digitale Thermostate umfasst.

Punktgenaue Förderungen

Eine wichtige Rolle spielen für Kund*innen aber auch die vielfältigen Fördermöglichkeiten in Österreich. Der hydraulische Abgleich ist dabei eine Voraussetzung für viele Förderprogramme, die darauf abzielen, den Energieverbrauch zu senken und die CO₂-Emissionen zu reduzieren. Installationsbetriebe können sich mit diesen Förderungen vertraut machen, um Kunden von der Investition in den hydraulischen Abgleich zu überzeugen.

„Seit mehr als einem Jahr werden alle Tätigkeiten, welche in Verbindung mit hydraulisch optimierten Heizungsanlagen im Mehrgeschoßwohnbaubestand verbunden sind mit 50 Prozent beziehungsweise. 600 Euro je Wohnung gefördert“, erläutert Klaus-Dieter Fuhrmann, seines Zeichens Geschäftsführer IMI Hydronic Engineering. „Diese punktgenaue Unterstützung kam gerade zur richtigen Zeit. Wir wissen, dass Investitionen in Einzelraumtemperaturregelung und in die verbrauchsorientierte Einregulierung der Heizungswassermengen höchstes Energieeinsparungspotential haben und dies bei kürzesten Rückfinanzierungdauer. Das bedeutet, dass es im gesamten ‚Gebäude, Energie, Verbrauchsreduktion‘Wettbewerb keine Investitions- und Optimierungsmaßnahme gibt, welche ähnlich hohe Einsparungspotentiale bei geringem Kapitaleinsatz ermöglicht.“

Nicht nur im Mehrgeschoßwohnbau sei laut Fuhrmann ein hoher Bedarf an hydraulisch abgeglichenen Heizungs- und Kühlsystemen gegeben, auch Beherbergungsbetriebe und Gebäude der öffentlichen Hand hätten hier Bedarf. Daneben gibt es auch auf Länder- wie auch Gemeindeebene zusätzliche Förderungen. „Oft indirekt durch Förderung der Erneuerung der Heizquelle oder zum Beispiel auch dem Handwerkerbonus. Wird an einer Heizungsanlage eine Veränderung vorgenommen, sollten eigentlich immer auch Strangregulierventile und thermostatische Regler nachgerüstet werden.“

Chancen für Installationsbetriebe

In Zeiten, wo Wirtschaftszweige wie etwa die produzierende Industrie beeinträchtigt sind, andere Bereiche wie beispielsweise Tourismus und Servicebetriebe dank guter Auslastung aber zulegen, würden Investitionen in die Haustechnik zunehmend wichtiger, sieht Fuhrmann gute Chancen für Installateur*innen.

„In Österreich gibt es circa 2,3 Millionen Wohnungen in Mehrgeschoßwohngebäuden und 140.000 Nichtwohngebäude. Davon sind fast 90 Prozent älter als 20 Jahre.“ Dies sei dementsprechend ein wichtiger Zielbereich für die Anlagenoptimierung. „Wir nehmen an, dass direkte Investitionen in den hydraulischen Abgleich im Mehrgeschoßwohnbau eine Größenordnung von circa zwei Milliarden Euro (Material und Arbeitszeit, Anm. d. Red.) haben. Damit könnten nahezu 100 Betriebe, mit fünf Personen nur in der Optimierung, 15 Jahre beschäftigt werden, oder umgekehrt sind notwendig, um die Klimaziele bis 2040 zu erreichen.“