Kombiniere: Sonne, Luft und Biomasse

Durch die Kombination der Technologien kann die erzeugte Energie optimal genutzt werden. Die PV-Anlage liefert den Strom für den Betrieb der Wärmepumpe und überschüssiger Strom kann ins Netz eingespeist werden, was in der Regel auch finanzielle Vorteile verspricht. Zusätzlich ermöglicht die Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaik eine weitgehende Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und steigenden Energiepreisen.

Das Angebot an Komplettsystemen hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Diese Systeme umfassen nicht nur die eigentlichen Geräte, sondern bieten zumeist auch umfassende Beratung, Planung und Installation aus einer Hand. Für Endverbraucher*innen ermöglicht dies eine vereinfachte Beschaffung und Installation der Anlagen, ohne dass sie sich um die Koordination verschiedener Fachleute kümmern müssen.

Biomasse als sinnvolle Ergänzung

Biomasseheizungen stellen eine weitere umweltfreundliche Alternative zur Beheizung von Gebäuden dar. Sie nutzen organische Materialien wie Holz, Pellets oder biologische Abfälle zur Wärmeerzeugung. In Kombination mit Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen können Biomasseheizungen einen wichtigen Beitrag zur Deckung des Wärmebedarfs leisten und die Versorgungssicherheit erhöhen. Die Kombination von Biomasseheizungen mit Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen gilt als vielseitige und nachhaltige Lösung für die Beheizung von Gebäuden, die sich durch ihre Flexibilität, Regionalität und Umweltverträglichkeit auszeichnet. Immer mehr Anbieterunternehmen – wie beispielsweise unter anderem Hargassner, KWB oder Ökofen – bieten entsprechende Gesamtlösungen an.

Fachgerecht geplante Anlagen

Doch wie wirkt sich dieser Trend auf die Installateur*innen aus, die bisher die Hauptakteure bei der Installation und Wartung von Wärmepumpen, Biomasseanlagen und Photovoltaikanlagen waren? Auf den ersten Blick liegt der Schluss nahe, dass die vermehrte Verfügbarkeit von Komplettsystemen Installateur*innen überflüssig macht. Schließlich bieten viele Hersteller mittlerweile auch Installationsservices an, die von geschulten Technikern durchgeführt werden.

Die Realität ist allerdings ungleich komplexer. Zwar bieten einige Hersteller tatsächlich Komplettsysteme an, die auch die Installation beinhalten, es gibt aber nach wie vor eine große Zahl an Kund*innen, die maßgeschneiderte Lösung benötigen, die auf ihre jeweiligen spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. In solchen Fällen sind Installateur*innen nach wie vor unverzichtbar, damit die Anlagen fachgerecht geplant, installiert und gewartet werden können..

Um diesen Bedarf zu decken, arbeiten manche Hersteller von Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen eng mit Installateur*innen zusammen. Statt sie als Konkurrenz zu betrachten, sehen viele Hersteller die Installateur*innen als wichtige Partner, um ihren Kunden einen umfassenden Service zu bieten. Einige Hersteller bieten auch Schulungen und Zertifizierungen für Installateur*innen an, um sicherzustellen, dass sie mit den neuesten Technologien und Produkten vertraut sind und diese fachgerecht installieren können. Darüber hinaus stellen viele Hersteller Installateur*innen technische Unterstützung und Schulungsmaterialien zur Verfügung, um sicherzustellen, dass die Installationen reibungslos verlaufen und die Kunden zufrieden sind.

Komplexes Energiemanagement

KWB hat beispielsweise laut eigenen Angaben frühzeitig erkannt, dass Energie künftig ganzheitlich gedacht werden muss, um die Energiewende voranzutreiben. Die Kombination unterschiedlicher erneuerbarer Ressourcen sei aber eine komplexe Aufgabe. Hier setzt das KWB-eigene Energiemanagementsystem „Clee“ an.