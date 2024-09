Lebenselixier Wasser – wenn jeder Tropfen zählt

Das wärmste Jahr in Österreich seit Messbeginn war das Jahr 2023. In der neuen Studie „Extremwetterlagen und Stand der Wasserversorgungssicherheit im Jahr 2023“ der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) werden von Studienautor Roman Neunteufel (BOKU Wien) aktuelle Umfrageergebnisse von österreichischen Wasserversorgern mit einbezogen.

Das Jahr 2023 war geprägt von Hitzewellen und Trockenperioden im Sommer, die von mehreren Starkregenereignissen mit überdurchschnittlichen Regenmengen durchbrochen wurden. Hitzeperioden, Starkregenereignisse und der Rückgang von Schnee wirken sich negativ auf die Grundwasserneubildung aus, das zu einem deutlichen Rückgang der Ressourcenverfügbarkeit führen kann. Durch Extremwettereignisse – hervorgerufen durch Starkniederschläge in Verbindung mit Überflutungen – kam es laut der Studie zu Beeinträchtigungen und Beschädigungen der Versorgungsinfrastruktur bei den Wasserversorgern. Von Trockenheit und Hitzewellen war rund jedes fünfte Wasserversorgungsunternehmen im Jahr 2023 betroffen. In knapp der Hälfte der betroffenen Fälle hatte dies auch deutliche Auswirkungen auf den Wasserverbrauch. Trotz der Extremwettersituationen war die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser durch die österreichischen Trinkwasserversorger aber gewährleistet.

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung im Fokus

In Österreich befinden wir in uns demnach in einer höchst komfortablen Situation, jeder Einzelne verbraucht pro Tag 130 bis 140 Liter Wasser. Laut ÖVGW gibt es in Österreich rund 5.500 Wasserversorgungsunternehmen, die knapp 92 Prozent der Bevölkerung zentral mit Trinkwasser versorgen. Wien hat durch die Hochquellenleitung mit Quellwasser aus Niederösterreich und der Steiermark eine ausgezeichnete Wasserversorgung für eine Großstadt. Ungefähr 670.000 Österreicher*innen versorgen sich in ländlichen Regionen mit Hausbrunnen oder Quellen. Diese müssen sich selbst um die Qualität und Kontrolle des Wassers kümmern. Wie auch immer die Versorgung garantiert ist, die Trinkwasserhygiene ist nachhaltig und ressourcenschonend sicher zu stellen. Stagnationsvermeidung und Temperaturhaltung sind in diesem Zusammenhang die Themen der Haus- und Gebäudetechniker. Innovative Lösungen sind gefragt. Die Anforderung: Zum einen soll Stagnation (die Hauptursache für Verkeimung in der Trinkwasserinstallation) in den Rohrleitungen vermieden werden, auf der anderen Seite muss die Temperatur im Kaltwasser auf einem hygienisch sicheren Niveau < 25°C, besser noch 20 °C, gehalten werden. Üblicherweise wird beides durch automatisierte Spülmaßnahmen erreicht. Diese werden entweder zeitgesteuert (spätestens nach 72 Stunden) oder temperaturgesteuert (bei Erreichen der hygienisch kritischen Temperatur von 25 °C im Kaltwasser) ausgelöst. Solche Spülmaßnahmen sind häufig nicht effektiv und verschwenden darüber hinaus wertvolles Trinkwasser, da es ungenutzt in die Kanalisation ausgespült wird. Die Hersteller sind sich ihrer Verantwortung bewusst durch innovative Lösungen zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser beizutragen und bieten ein umfangreiches Portfolio an Einzelprodukten bis hin zu komplexen Wassermanagementsystemen.