Optimierte Arbeitsabläufe dank moderner Werkzeuge

Auch die Integration von – oft belächelten - tragbaren Technologien in den Arbeitsalltag der Installateur*innen eröffnet neue Möglichkeiten. So sorgen beispielsweise die sogenannten Wearables, also Technologien, die direkt am Körper getragen werden, für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort. Datenbrillen wie beispielsweise die „RealWear HMT-1“ ermöglichen es Installateur*innen, Baupläne oder technische Anleitungen direkt ins Sichtfeld zu projizieren, ein wichtiger Vorteil etwa bei Wartungsarbeiten, da dadurch freihändiges Arbeiten ermöglicht wird. Bei körperlich belastenden Arbeiten können indes Exoskelette wie etwa das „Ottobock Shoulder“ dabei helfen, Rücken und Gelenke der Installateur*innen zu entlasten. Die als natürliche Erweiterung des Körpers bei anstrengenden Überschulter-Tätigkeiten gedachten Exoskelette reduzieren, wie verschiedene Studien zeigen, das Risiko von Verletzungen und langfristigen Schäden.