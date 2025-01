Optimierte Arbeitsabläufe dank moderner Werkzeuge

Lösungen wie die „Wöhler RM 300“ Rohrreinigungsmaschine beseitigen indes Verstopfungen sowohl in Innen- als auch in Außenrohren. Unterschiedliche Spiraldurchmesser ermöglichen dabei, dass Installateur*innen für jedes Rohr die optimale Stärke auswählen können. Und tragbare Tester wie der „Fluke Networks LinkIQ“ unterstützen dabei, Netzwerk- und Kabelinstallationen auf ihre Zuverlässigkeit und Funktion zu testen. Multitools wie das „Fein MultiMaster“ helfen hingegen, indem die Funktionen polieren, schleifen und schneiden in einem Gerät vereint werden. Dadurch sind die Geräte für vielfältige Aufgaben nutzbar und sparen zugleich Platz im Werkzeugkoffer.

Auch die Integration von – oft belächelten - tragbaren Technologien in den Arbeitsalltag der Installateur*innen eröffnet neue Möglichkeiten. So sorgen beispielsweise die sogenannten Wearables, also Technologien, die direkt am Körper getragen werden, für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort. Datenbrillen wie beispielsweise die „RealWear HMT-1“ ermöglichen es Installateur*innen, Baupläne oder technische Anleitungen direkt ins Sichtfeld zu projizieren, ein wichtiger Vorteil etwa bei Wartungsarbeiten, da dadurch freihändiges Arbeiten ermöglicht wird. Bei körperlich belastenden Arbeiten können indes Exoskelette wie etwa das „Ottobock Shoulder“ dabei helfen, Rücken und Gelenke der Installateur*innen zu entlasten. Die als natürliche Erweiterung des Körpers bei anstrengenden Überschulter-Tätigkeiten gedachten Exoskelette reduzieren, wie verschiedene Studien zeigen, das Risiko von Verletzungen und langfristigen Schäden.

Gut organisiert – alles am richtigen Platz

Daneben ist ein gut organisierter Werkstattwagen für viele Installateur*innen, gerade wenn häufig auf Baustellen gearbeitet wird, unverzichtbar. Hersteller wie Bosch oder Festool bieten mit Lösungen wie „L-Boxx“ beziehungsweise „Systainer“ modulare Koffersysteme, die sich einfach stapeln und transportieren lassen. Mit individuellen Einsätzen bleibt dabei, wie die Hersteller versprechen, jedes Werkzeug an seinem Platz. Werkzeugwagen wie der „Milwaukee Packout Rolling Tool Chest“ kombinieren überdies Stauraum mit einer stabilen Arbeitsfläche. Derartige Lösungen sind robust und können auch auf unebenem Gelände sicher verwendet werden. Neben sicher verstautem Werkzeug stellt sich zudem nicht selten die Frage der Stromversorgung, hier sorgen kompakte, tragbare Powersysteme wie „EcoFlow DELTA“ oder auch Solarsysteme dafür, dass Installateur*innen auch an abgelegenen Orten Zugriff auf Strom haben.

Mit dem wachsenden Bewusstsein für Umweltschutz entwickeln Hersteller darüber hinaus immer mehr nachhaltige Produkte, die sowohl den Installateur*innen als auch der Umwelt nutzen. Akku-Werkzeuge mit bürstenlosen Motoren, wie beispielsweise Geräte von Makita oder Dewalt, verbrauchen weniger Energie und haben eine längere Lebensdauer als traditionelle Produkte. Daneben bieten auch biologisch abbaubare Schmierstoffe und umweltfreundliche Abdichtungsmaterialien eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Lösungen. Hersteller wie Uponor und andere bieten zudem Rohrsysteme aus recycelbarem Material an, womit sich der ökologische Fußabdruck von Bauprojekten merkbar reduzieren lässt.