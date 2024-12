Qualität in der PV-Installation: Tipps vom Profi

Das klingt für mich jetzt so, als wäre diese Vorgehensweise nicht selbstverständlich?

Die PV-Branche hat in den letzten zwei Jahren einen Boom erlebt. Leider ist es so, dass deshalb auch Marktteilnehmer mitmischen, die an das Thema nicht seriös herangehen. Zur Planung werden dann nur Luftbilder oder überhaupt nur Standardinfos zum Standort herangezogen. Es gibt nicht die eine PV-Anlage, welche überall passt. Zwischen Standorten in Tirol oder dem Burgenland liegen grundlegende Unterschiede.

Sie haben den Boom angesprochen, so rasch wie er kam, folgt nun ein massiver Markteinbruch, große Anbieter stecken in der Krise oder mussten sogar Insolvenz anmelden. Wie sehen Sie die aktuelle Situation?

Die letzten zwei Jahre waren von Angst und Panik getrieben. Erinnern wir uns an die Achterbahn bei den Energiepreisen, jeder wollte von heute auf morgen eine PV-Anlage haben. In der Finanzwelt würde man von einer Hyperinflation sprechen. Jetzt sind wir in einer Phase der Konsolidierung. Die Energiepreise sind deutlich gesunken, damit ist der Druck weg, dass eine PV-Anlage sofort installiert werden muss. In den letzten zwei Jahren war von allem zu wenig da, jetzt sind alle Komponenten wieder verfügbar. Wir sind konfrontiert mit einem dramatischen Preisverfall parallel zur guten Verfügbarkeit.

Worauf ist dieser Preisverfall zurückzuführen?

China hat in den letzten Jahren mehr als doppelt so viel produziert wie am Weltmarkt gebraucht wird, daher der dramatische Preisverfall. Jeder, der sich bevorratet hat, muss jetzt markante Lagerentwertungen hinnehmen. Das führt dazu, dass Firmen in eine finanzielle Schieflage geraten. Die Flutung durch China war nicht absehbar, es wird teils unter Produktionskosten verkauft. Ich rechne in den kommenden Monaten mit einer Marktbereinigung, eine Konsolidierung der Produktionskapazitäten in China schließe ich nicht aus.

Zurück zu unserem eigentlichen Thema, nämlich den möglichen Fehlerquellen bei der Installation einer PV-Anlage. Die Planungsphase haben Sie bereits angesprochen.

Die Planung kleinerer Gewerbeprojekte oder Anlagen für Einfamilienhäuser kann jede Fachfirma erledigen, dazu gibt es umfassende Infos und Checklisten. Bei großen Projekten kommen Planungsbüros und Gutachter ins Spiel. Um welche Anlage es auch geht, ganz wichtig ist die vernünftige Abwicklung der Behördenverfahren und Netzgenehmigungen, die Abstimmung mit dem Netzbetreiber um Energie einspeisen zu können. In den letzten Jahren wurden oft Luftschlösser geplant, da es keine Möglichkeit gab die Energie ins Netz zu bringen. Schon im Vorfeld gehören diese Fragen geklärt, um die Anlage dann hochwertig umsetzen zu können.

Welche Rolle spielen Normen?

PV ist in der Elektrotechnik ein relativ kleiner und einfacher Bereich, trotzdem muss man sich mit den Normen auseinandersetzen. Es sind vielleicht zwanzig oder dreißig Papiere, die direkten Bezug zu PV haben. Wir machen auch Übernahmegutachten und überprüfen die normative Ausführung einer Anlage, dabei bemerken wir, dass sich viele Ausführende nicht mit den Normen auseinandersetzen. Dabei ist zu bedenken, dass eine Norm nicht den Anspruch erhebt, die beste Lösung zu sein, sie garantiert einen Mindeststandard und lässt viel Luft nach oben. Wir stoßen immer wieder auf Anlagen, die diesen Qualitätsstandards nicht entsprechen. Ein Gewerk normgerecht umzusetzen, das hat auch seinen Preis. Bei billigen Angeboten kann man davon ausgehen, dass die Standards herabgesetzt wurden.