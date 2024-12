Vaillant wird Partner der 1a-Installateure

Geplantes Programm und Hintergründe

Neben Informationen über technische Neuerungen bei Vaillant im Zuge der ERFA Sitzungen soll laut einer Presseaussendung mit einem gezielten Schulungsprogramm und Betreuung durch Vaillant Kollegen am Markt die Zusammenarbeit noch stärker ausgebaut werden. Gemeinsame Werbeaktivitäten runden die Aktivitäten im kommenden Jahr ab. Mit rund 160 Mitgliedern sehen sich die 1a-Installateure als eines der stärksten Branchennetzwerk Österreichs. Unter dem Titel „Die 1. Adresse für Bad- und Heizung“ vereint die seit mehr als 40 Jahren bestehende Marken- und Interessensgemeinschaft das Thema Kommunikation, Schulung, Qualitätssicherung und Erfahrungsaustausch. Vaillant setze laut Presseaussendung seit über 150 Jahren nicht nur Maßstäbe in der Welt der Heizungen, sondern auch in Bezug auf Partnerschaftlichkeit. „Wir bei Vaillant stehen nicht nur für innovative und langlebige Produkte, sondern auch für langjährige und nachhaltige Partnerschaften. Gemeinsam werden wir im Rahmen der Kooperation Ideen erörtern, im Gespräch Lösungen diskutieren und wollen so einen positiven Beitrag sowie einen effektiven Mehrwert für alle 1a-Partnerbetriebe bieten“, präzisiert Aaron Biesenberger. Auch Patrick Lenhart, Geschäftsführer 1a-Installateur Marketingberatung, betont das Gemeinsame: „Es freut uns, mit Vaillant eine weitere Traditions- und Qualitätsmarke in der 1a-Gemeinschaft begrüßen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass wir, Vaillant sowie die Endkunden durch einen permanenten Dialog und Austausch voneinander profitieren werden.“