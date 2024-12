Ökofen beteiligt sich an Batteriespeicher-Experten

Ökofen steigt beim Anbieter für gewerbliche Batteriespeicher-Lösungen Voltofy ein. Voltofy, mit Stammsitz in Perg (OÖ), bietet als Generalunternehmer von der Planung bis zur Umsetzung Batteriespeicher für Unternehmen (50 KWh bis 100 MWh) und vermarktet erneuerbaren Strom auf den Spot-Märkten. „Wir steigen nicht selbst ins Gewerbe-Stromspeichergeschäft ein, aber eine Beteiligung macht großen Sinn. Als nächster logischer Schritt kann der erneuerbare Strom so nun auch über den Spot-Markt vermarktet werden“, erklärt Ökofen CEO Stefan Ortner die Strategie hinter dem Deal. Als ersten Schritt errichtet Voltofy am Sitz der Zentrale der Ökofen Unternehmensgruppe im oberösterreichischen Niederkappel eine 500-KWh-Batterie-Pilotanlage, mit der Strom aus der firmeneigenen PV-Anlage einerseits gespeichert, aber Regelenergie zusätzlich auch vermarktet werden soll.