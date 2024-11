Der Österreichische Biomasseverband vergibt jährlich einen Preis unter der Leitlinie „Gute Wärme wächst nach“. Die Voraussetzung für die Einreichung ist, dass die Projekte in Zusammenhang mit Holzenergie auf Basis von Einzelfeuerungen, Nah- und Fernwärme oder Industrie stehen. Auch heuer war die Beteiligung aus der Wirtschaft, von Organisationen, dem Ausbildungsbereich und von Privatpersonen zahlreich. Beim 25. Österreichischen Biomassetag am 18. November wurden in der HBLA für Forstwirtschaft im obersteirischen Bruck an der Mur die Sieger der Kategorien ausgezeichnet.