Zur Lage der Heizungsnation

Andreas Zottler, Sales Director, Vogel&Noot

Der Heizungsmarkt in Österreich und ganz Zentraleuropa steht im Wandel. Der Umstieg auf erneuerbare Energien, insbesondere Wärmepumpen, Biomasse und PV hat in den letzten Jahren enorm an Fahrt aufgenommen. So gab es bis 2023 einen regelrechten Boom im Bereich Wärmepumpen und PV, welcher nun im Jahr 2024 abrupt eingebrochen ist.

Einerseits wurde der Wohnbau durch die steigenden Kosten, die hohe Inflation sowie die ungünstige Zinspolitik binnen eines Jahres um bis zu 40 % reduziert. Dies hat im gemeinnützigen sowie privaten Bauumfeld seit Ende 2023 und bis heute anhaltend zu einem massivem Rückgang von Wohnbaubewilligungen geführt und damit zu fehlendem Geschäft in der Heizungs- und Installationsbranche.

Andererseits gingen durch die sehr harten Kreditvergaben (KIM Verordnung) an private Bauherren auch die Neubauten von Einfamilienhäusern um über 50 % zurück. Und auch die Sanierung von Gebäuden hängt zu einem großen Teil an der Vorfinanzierung.

Ähnlich wie in Deutschland hat die Politik auch bei uns in den letzten Jahren zu großer Unsicherheit in der Bevölkerung geführt. Zuerst wird über Heizungsverbote gesprochen, danach über Fristen und schlussendlich wird versucht, mit extrem hohen Förderungen Kunden für eine Sanierung zu motivieren. Leider nur mit mäßigem Erfolg. So sind zwar die Fördereinreichzahlen 2024 laut Angabe der Politik extrem gestiegen, jedoch hinken die tatsächlichen Umsetzungen deutlich hinterher. Der gesamte Heizungsabsatzmarkt – vom Erzeuger über die Verteilung bis zur Abgabe – ist diesbezüglich im ersten Halbjahr 2024 mit einem deutlichen Rückgang von ca. 15 % zum Vorjahr eingebrochen.

Die Folge sind Reduzierung der Logistikkosten bei Handel und Industrie, sowie Kurzarbeit bei Produzenten und eine Vielzahl an Konkursen in der Baubranche. Um hier schnellstmöglich entgegenwirken zu können, sind eine weitere Senkung der Inflation als auch weitere Zinssenkungen notwendig.

Im Bereich der Sanierung würde eine Lösung zur ­Vorfinanzierung für Endkunden helfen – gültig für Endkunden, welche eine positive Förderzusage laut KPC erhalten. Denn nur so können viele die für einen Heizungstausch oder für Gesamtsanierungen benötigten Investitionen stemmen. Weiters müssen die Förderungen ausgeweitet werden und sämtliche Maßnahmen unterstützen, die (kleine) Verbesserungen in der Anlage bewirken. Speziell auch die Wärmeverteilung und Wärmeabgabe muss als wesentlicher Bestandteil aufgenommen werden.

Als persönlichen Rat möchte ich der neuen Regierung für 2025 mitgeben, die Menschen nicht mit Angst oder Unsummen an Fördergelder zu überschütten, sondern ihnen ganz nach dem folgenden Zitat von Saint-Exupery den Traum und den wirklichen Glauben an eine kosteneffiziente, umweltfreundliche und wirtschaftliche Heizungsanlage für die Zukunft zu vermitteln. Niemand wird in etwas investieren, an das er nicht selbst glaubt. Denn nur wenn wir alle an die Verbesserung glauben und daran festhalten, werden auch die sehr hochgesteckten Ziele gelingen. „Wenn du ein Schiff bauen willst, beginne nicht damit, Holz zusammenzusuchen, Bretter zu schneiden und die Arbeit zu verteilen, sondern erwecke in den Herzen der Menschen die Sehnsucht nach dem großen und schönen Meer.“